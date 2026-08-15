Bağış skandalı sonrası Farage seçimi yeniden kazandı: En yakın rakibi çöp kutusu

Count Binface ise sonuçların ardından yaptığı açıklamada, 18 Haziran'da Makerfield'da yapılan ara seçimlerde 95 oy aldığını hatırlatarak, "Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim." ifadesini kullandı.

Farage, seçim sonuçları açıklanmadan önce destekçilerine yaptığı konuşmada, "Ezici bir zafer kazanmışken, sahneye çıkıp hiç kimseler tarafından küçük düşürülmeye ve aşağılanmaya niyetim yok." dedi.

En uzun seçim pusulası

İNGİLTERE TARİHİNE GEÇEN SEÇİM

Clacton'da 34 adayın yarıştığı seçim, İngiltere tarihinde hem toplam aday sayısı hem de bağımsız aday sayısının (20) en fazla olduğu seçim olarak kayda geçti.

Ayrıca, aday sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulası da neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşırken bu, "İngiltere seçim tarihinde en uzun oy pusulası" olarak kaydedildi.

DANIŞMANI DOLANDIRICILIKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İş insanı George Cottrell, Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sunday Times gazetesinin haberinde, Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığı, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediği, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğu ve bazı seyahatlerini karşıladığı ortaya çıkmıştı.

Farage, haberi inkar etmeyip, "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Farage, 7 Temmuz'da Clacton milletvekilliğinden istifa ettiğini, kendisinden boşalan koltuk için yapılacak ara seçimde yeniden aday olarak yarışacağını açıklamıştı.

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