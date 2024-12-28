Fenerbahçe’de Tolu Arokodare gündemi!

Fenerbahçe, Al Nassr'ın Youssef En-Nesyri'ye ilgisi ve Faslı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından golcü transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in Genk'in santrforu Tolu Arokodare için nabız yokladığı öne sürülüyor. Nijeryalı yıldızın Genk'le sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Kanarya'nın En-Nesyri'nin ayrılması halinde Arokodare'ye ocak ayında imza attırmak istediği gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu oyuncuya yönelmesinin birçok nedeni var. Tolu Arokodare genç olduğu için önümüzdeki yıllarda yüksek bonservis getirisi sağlayabilir. Yıldız futbolcu, Genk'te gösterdiği performansla golcülüğünü kanıtlamış durumda. Sarı-Lacivertli yönetim, En-Nesyri'de yaşanacak gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde Arokodare'nin menajerlik şirketiyle ilk teması kurabilir.