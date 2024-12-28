Alperen Şengün’den 25 dakikada double-double!

Batı Konferansı'nda yer alan 2 takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. İlk yarısını 61-43 önde tamamladığı maçı 128- 111 kazanan Houston Rockets üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, maçı double-double yaparak tamamladı. Milli basketbolcu 25 dakika sahada kalırken 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist kaydetti. Alperen Şengün böylece bu sezonki 20. double-double'ına ulaştı. Rockets'ta Jalen Green 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Cam Whitmore 27, Fred Van Vleet 25 sayı kaydetti.