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Alperen Şengün'den 25 dakikada double-double!

NBA’de Houston, New Orleans deplasmanında kazanıp üst üste 4. galibiyetini aldı. Houston’da milli yıldızımız Alperen Şengün, 25 dakika sahada kalarak double-double yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Alperen Şengün’den 25 dakikada double-double!

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    Batı Konferansı'nda yer alan 2 takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. İlk yarısını 61-43 önde tamamladığı maçı 128- 111 kazanan Houston Rockets üst üste 4. galibiyetini elde etti.

    Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, maçı double-double yaparak tamamladı. Milli basketbolcu 25 dakika sahada kalırken 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist kaydetti. Alperen Şengün böylece bu sezonki 20. double-double'ına ulaştı. Rockets'ta Jalen Green 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Cam Whitmore 27, Fred Van Vleet 25 sayı kaydetti.

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