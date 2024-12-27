Premier Lig efsanesi Robbie Keane Karagümrük’e!

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük pozisyonu için dünyaca ünlü bir ismin adı gündeme geldi. İstanbul ekibi son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran İrlandalı teknik direktör Robbie Keane ile görüşüyor. 44 yaşındaki Keane, geçtiğimiz sezon teknik direktör olarak ilk deneyiminde Maccabi Tel Aviv ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Premier League'de; Coventry, West Ham, Liverpool, Tottenham Hotspur, Aston Villa gibi takımların forması ile 349 maça çıkan İrlandalı eski golcü kaydettiği 126 gol ile Ada futboluna damga vuran isimler arasına girdi. Karagümrük'ü daha önce İtalyan futbolunun efsane orta saha oyuncusu Andrea Pirlo çalıştırmıştı.