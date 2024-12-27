Okan Buruk Gürcü yıldız Georges Mikautadze ile görüştüklerini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün önemli açıklamalar yaptı. Buruk, taraftarın yolunu gözlediği transferler ile ilgili önemli sözler sarf etti. Buruk, "Dybala'yı herkes ister. Ben de isterim" derken bir başka yıldız Mikautadze ile ilgili de konuştu. Tecrübeli hoca, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. 3 yıldır takip ediyoruz. Çok önemli bir oyuncu. 'Ne olursa olsun alacağız' diye hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz" dedi.

ZIYECH MUTSUZ

Okan hoca, "Victor Osimhen'in bonservisini almayı tabii ki isterim. Kendisi de burada mutlu. Kendisi de bunu açıkladı, bize de söyledi. Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını söyledi. Başarılı teknik adam, "Hakim Ziyech transfer dönemi başladıktan sonra görüşmeler yapacak. Net olan şey, oynamadığı için mutsuz olması ve ayrılmaya yakın olması" şeklinde konuştu.

NELSSON'A MESAJ

Okan Buruk, "Nelsson son dönemde çok az oynadı. Geçen sezonun altında kaldığını söyleyebiliriz. Ondan antrenman performansını daha yukarıya çekmesini istiyorum. Daha sonra o formaya aday olmasını bekliyorum. Icardi'nin lisansını askıya alma düşüncemiz yok. Ama tabii ki yabancı sayısı ne olacak, ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

EVERTON VE LEVERKUSEN PUSUDA BEKLİYOR

Cimbom'un transfer listesinde yer alan Gürcü forvet Georges Mikautadze için Avrupa'nın önemli kulüpleri de pusuda bekliyor. Galatasaray'ın dışında İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen de Mikautadze'yi renklerine katmak istiyor.

MOURINHO'YA GÖNDERME!

"Mourinho'nun sizin ve G.Saray hakkındaki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu üzerine Okan Buruk: "Çok şey söyledi, artık hatırlamıyorum (gülerek). Aklımda kalan bir şey yok. Kafamın içinde öyle mi dedi, böyle mi dedi, aklımda bile değil!"



ARTIK YAPI KONUŞULMUYOR

Okan Buruk, "Artık yapı kelimesinin konuşulmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm teknik direktörlere saygı duymak gerekiyor. Herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Şu anda o konuşmaların bittiğini söyleyebilirim" diye konuştu.