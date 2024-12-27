Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel teknik direktör ile ilgili "Seçilirsem Sergen Yalçın ile görüşeceğim.Eğer anlaşamazsak, bir yerli hocayla yola devam etmeyi planlıyorum" dedi.

Yücel, Arda Turan için ise "Beşiktaş camiası Arda Turan'ı kaldıramaz. Eksi krediyle başlar. En ufak bir tökezlemesinde, tribünler sahaya iner" dedi.



YÜCEL, A SPOR'A KONUK OLACAK

Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel bugün saat 20.00'de A Spor'a konuk olacak. Yücel, Gündem Özel programında vaatlerini açıklayacak.