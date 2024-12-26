Szymanski’ye 15 milyon euro

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İsmi henüz açıklanmayan bir La Liga ekibinin 25 yaşındaki yıldız için Sarı-Lacivertliler'e temasa geçtiği ve resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İspanyol ekibinin Szymanski için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro önerdiği ancak oyuncuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcuya Bundesliga ve Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu da gelen haberler arasında. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 mücadelede sahaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 17 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

17 MAÇTA 36 SARI GÖRDÜ

Fenerbahçeli oyunculara, ligin 17 haftalık ilk bölümünde 36 sarı kart gösterilirken, bu kartların 10'u ilk yarılarda geldi. Hakemler, ikinci devrelerde ise 26 sarı kart gösterdi. Sarı-lacivertliler, 17 haftalık periyotta hiç kırmızı kart görmedi.