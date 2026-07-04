Silivri-Ankara hattında CHP'yi bölme planı! "Sonları İnce ve Sarıgül gibi olur"

CHP'de olağanüstü kurultay taleplerinin reddedilmesi ve Genel Merkez'in eylülü işaret etmesi üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinde hareketlilik tavan yaptı. Özel ve ekibi, partiden ayrılmadan önce ilk etapta tüm hukuki yolları deneme kararı aldı. Bu doğrultuda 20 Temmuz'a kadar CHP'den ayrılmayı düşünmeyen ekibin parti yönetimi için bir "Çağrı Heyeti" talep etmesi de gündemde...

CHP'Yİ PARÇALAMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Hukuki süreçlerden sonuç alınamaması ihtimaline karşı yeni parti formülü de masada tutuluyor. Yeni oluşum için kulislerde "EKİM", "İstiklal", "Cumhuriyet" ve "Yürüyüş Partisi" isimleri konuşulurken, son olarak Yeni Parti (YEP) seçeneği de masaya geldi.