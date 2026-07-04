Silivri-Ankara hattında CHP'yi bölme planı! "Sonları İnce ve Sarıgül gibi olur"
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kapılarını kapatmasının ardından Özgür Özel ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu cephesinde "mutlak ayrışma" hareketliliği tavan yaptı. Özel ve ekibi ilk etapta 20 Temmuz’a kadar tüm hukuki yolları deneyerek CHP yönetimi için mahkeme kanalıyla bir "Çağrı Heyeti" talep etmeyi planlıyor. Sonuç alınamaması durumunda somut adım atılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar ise İmamoğlu'nun uzlaşma zeminine tamamen karşı olduğunu vurgulayarak, bu olası kopuşa yönelik, "Sonları Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin kurduğu partiye benzer" değerlendirmesinde bulunuyor.
CHP'de olağanüstü kurultay taleplerinin reddedilmesi ve Genel Merkez'in eylülü işaret etmesi üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinde hareketlilik tavan yaptı. Özel ve ekibi, partiden ayrılmadan önce ilk etapta tüm hukuki yolları deneme kararı aldı. Bu doğrultuda 20 Temmuz'a kadar CHP'den ayrılmayı düşünmeyen ekibin parti yönetimi için bir "Çağrı Heyeti" talep etmesi de gündemde...
CHP'Yİ PARÇALAMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Hukuki süreçlerden sonuç alınamaması ihtimaline karşı yeni parti formülü de masada tutuluyor. Yeni oluşum için kulislerde "EKİM", "İstiklal", "Cumhuriyet" ve "Yürüyüş Partisi" isimleri konuşulurken, son olarak Yeni Parti (YEP) seçeneği de masaya geldi.
SİLİVRİ'YE DANIŞMADAN HAREKET ETMİYOR
Özgür Özel'in, pazar günü Silivri Cezaevi'nde yapacağı Ekrem İmamoğlu ziyaretinde bu yeni yol haritasının detaylarını netleştireceği ifade ediliyor.
Yolsuzluk ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel her fırsatta "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" sözleriyle CHP'yi parçalayacaklarının sinyalini veriyor.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ: SONLARI İNCE VE SARIGÜL GİBİ OLUR
Kılıçdaroğlu cephesi ise CHP'nin parçalanmasından rahatsız ancak kurulacak yeni partinin akıbetinin Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin partilerinden farksız olacağını düşünüyor.
İMAMOĞLU UZLAŞMA ZEMİNİNE KARŞI
Kulislerde konuşulanlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler, Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçteki rolüne dikkat çekiyor. Genel Merkez koridorlarında, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında herhangi bir uzlaşma zeminine tamamen karşı olduğu ve ayrılık fitilini Silivri'den ateşlediği açıkça dile getiriliyor.
Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özel ve İmamoğlu ikilisinin olası yeni parti macerasını geçmişteki örneklere benzeterek, "Sonları Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin kurduğu partiye benzer" yorumunu yapıyor.