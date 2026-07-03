Hamaney'e aylar sonra cenaze töreni! İmam Humeyni Musalla Camisi'nde olağanüstü önlemler| Mücteba Hamaney katılacak mı?
ABD ve İsrail saldırılarında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde devlet töreni başladı. Törene İranlı üst düzey siyasi ve dini yetkililer ile çok sayıda davetli katılırken, katılımcılar Hamaney için düzenlenen anma programına iştirak ediyor. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimleri devam ediyor.
ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devlet töreni başladı.
Törene İranlı üst düzey siyasi ve dini yetkililer ile çok sayıda davetli katılırken, katılımcılar Hamaney için düzenlenen anma programına iştirak ediyor. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimleri devam ediyor.
CANLI ANLATIM
MÜCTEBA HAMANEY KATILACAK MI?
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerine güvenlik gerekçesiyle katılamayabileceği açıklanmıştı. İsrail'in İranlı üst düzey isimlere yönelik tehditlerinin ardından güvenlik güçlerinin, "Güvenliğini sağlayamayız" diyerek törene katılımına onay vermediği belirtildi. Aylar sonra düzenlenen tören başlarken Mücteba Hamaney'in törene katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.
HAMANEY İÇİN CENAZE TÖRENİ
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.
Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor.
Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.
Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.
Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor.