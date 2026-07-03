ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devlet töreni başladı.

Hamaney'in cenaze töreni, Fotoğraflar: AFP, AA

Törene İranlı üst düzey siyasi ve dini yetkililer ile çok sayıda davetli katılırken, katılımcılar Hamaney için düzenlenen anma programına iştirak ediyor. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimleri devam ediyor.