İsrail basınında NATO sancısı: "Türklerin hızına yetişmek zor"

Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken İsrail'de karın arısı her geçen an daha da artıyor.

Akıncı, Fotoğraflar: Takvim, AA

İSRAİL BASININDA NATO SANCISI

İsrail merkezli Biz haber sitesi, NATO zirvesi öncesinin sadece bir liderler buluşması değil, Türkiye'nin son yıllarda inşa ettiği savunma sanayisini ABD ve Avrupa'ya göstereceği bir vitrin olduğunu yazdı.

"ERDOĞAN'IN YILLARDIR İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIĞI VİZYON"

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma eğilimi ve Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasıyla birlikte Türk savunma sanayisi ihracatının yarısından fazlasını Batı'ya gerçekleştirmeye başladığına dikkat çeken Biz, şu ifadeleri kullandı:

"NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkiye'nin yıllardır inşa etmeye çalıştığı bir vizyonu Avrupa ve ABD'ye sunma fırsatı yaratıyor: Türkiye artık sadece büyük bir orduya ve stratejik bir konuma sahip bir ülke değil; aynı zamanda Batı'nın görmezden gelemeyeceği hızda ve uygun maliyetlerle silah, mühimmat ve savunma sistemleri sağlayan küresel bir tedarikçi konumunda."