İsrail basınında NATO sancısı: "Türklerin hızına yetişmek zor"
Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İsrail basınında Türkiye sancısı devam ediyor. İsrail merkezli ekonomi sitesi Bizportal, Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel bir tedarikçi haline geldiğini yazarak "Avrupa'nın güvenlikte tek limanı Türkiye. Türklerin hızına yetişmek zor" ifadelerini kullandı.
Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken İsrail'de karın arısı her geçen an daha da artıyor.
İSRAİL BASININDA NATO SANCISI
İsrail merkezli Biz haber sitesi, NATO zirvesi öncesinin sadece bir liderler buluşması değil, Türkiye'nin son yıllarda inşa ettiği savunma sanayisini ABD ve Avrupa'ya göstereceği bir vitrin olduğunu yazdı.
"ERDOĞAN'IN YILLARDIR İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIĞI VİZYON"
ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma eğilimi ve Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasıyla birlikte Türk savunma sanayisi ihracatının yarısından fazlasını Batı'ya gerçekleştirmeye başladığına dikkat çeken Biz, şu ifadeleri kullandı:
"NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkiye'nin yıllardır inşa etmeye çalıştığı bir vizyonu Avrupa ve ABD'ye sunma fırsatı yaratıyor: Türkiye artık sadece büyük bir orduya ve stratejik bir konuma sahip bir ülke değil; aynı zamanda Batı'nın görmezden gelemeyeceği hızda ve uygun maliyetlerle silah, mühimmat ve savunma sistemleri sağlayan küresel bir tedarikçi konumunda."
TÜRKİYE ASKERİ SİSTEMLERİNİ SERGİLEYECEK
Ankara'ya gelecek olan liderlerin yerli savunma sanayisi ürünlerinin sergileneceği geniş bir fuar merkezinin yanından geçeceğini belirten İsrail haber sitesi, "Açık alanda askeri araçlar sergilenirken; iç mekanlarda elektronik harp sistemleri, akıllı mühimmatlar, insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve zırhlı araçlar gibi pek çok yerli ürün dünyaya tanıtılacak." dedi.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİKTE YENİ LİMANI TÜRKİYE"
Türk savunma sanayisi satışlarının yüzde 56'sının ABD, Avrupa ve diğer Batı ülkelerine yapıldığına dikkat çeken İsrail sitesi, bunun Ankara ile Batı arasındaki gerilimlerin ardından çok büyük bir eksen değişimini işaret ettiğini belirtti ve "Avrupa'nın güvenlikte yeni limanı Türkiye. Bunun artık göz ardı edilmesi imkansız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türk savunma ihracatının dört kat arttığı vurgulanırken "Savaş sahasında güvenilir ve kendini ispatlamış askeri teçhizatlarıyla Türkiye'nin önü açıldı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Avrupa'nın insansız hava araçları, 155 milimetrelik topçu mühimmatı, akıllı mühimmat ve hızlı üretilebilen savunma sistemlerine ihtiyacını önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.
İsrail sitesi ayrıca ABD'de Donald Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerinden savunma konusunda ABD'ye daha az bağlı olmasını istemesinin Türkiye için fırsat oluşturduğunu, NATO için ise temel sorunun Avrupa'nın yeterli miktarda silah, mühimmat ve askeri sistem üretecek sanayi kapasitesine sahip olmaması olduğunu belirtti.
"TÜRKLERİN HIZINA YETİŞMEK ZOR"
Türkiye'nin bugün ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu ve savunma harcamalarının 30 milyar dolara ulaştığı belirtilirken Türkiye'nin yüksek üretim yapan sanayi altyapısının yanında Avrupa'nın ise yeni mühimmat ve savunma sistemleri için kapasitesini artırmasının yıllar alabileceği belirtildi.
Acil silah ihtiyacı bulunan ülkeler açısından ürünün gelişmişliğinin yanış ıra teslimat hızının da önemine dikkat çeken İsrail gazetesi, "Türklerin hızına yetişmek zor" dedi.