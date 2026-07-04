Galatasaray için Martin Ødegaard iddiası! İngiliz basınından yalanlama geldi
Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde ses getirecek bir hamleye imza atabilir. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'in kaptanı Martin Ødegaard ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Yönetim, İngiliz deviyle bonservis pazarlıklarına hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdüren Galatasaray, orta sahaya dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birini kazandırmak için önemli mesafe kat etti.
İngiliz basınındaki haberlere göre Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal forması giyen Martin Ødegaard ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Norveçli yıldızın menajeri Bjorn Kvarme ile yapılan temasların olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
SIRA ARSENAL İLE GÖRÜŞMELERDE
Habere göre Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlamasının ardından rotasını Arsenal'e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıklarını başlatmaya hazırlanırken, transfer için taksitli ödeme planını içeren 40 milyon euroluk teklif sunacak.
Yönetim, iki kulüp arasındaki görüşmeleri kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.
OKAN BURUK'UN 1 NUMARALI HEDEFİ
Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği isimlerin başında Martin Ødegaard geliyor. Deneyimli çalıştırıcının, oyun kurucu özellikleri ve lider kimliği nedeniyle Norveçli yıldızın transferine büyük önem verdiği belirtildi.
Galatasaray yönetimi de Buruk'un raporu doğrultusunda transfer sürecini hızlandırdı.
DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMDA
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı ile son 16 turuna yükselen Martin Ødegaard, turnuvada yaptığı 3 asistle takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.
27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 8 asist yaptı. Londra ekibindeki kariyerinde ise 234 maçta 42 gol ve 46 asistlik katkı sağlayarak takım kaptanlığına kadar yükseldi.
İNGİLİZLERDEN YALANLAMA
Telegraph'ın elde ettiği bilgilere göre; Martin Ødegaard'ın sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.