Arnavut askerleri İsrail eğitecek! Edi Rama'dan skandal ortaklık: "Tek dostumu Tel Aviv" dedi

Edi Rama İsrail parlamentosunda konuşmuştu

EDİ RAMA'DAN SKANDAL SÖZLER

Edi Rama, Ulusal Uçuş Okulu'nun açılış programında yaptığı konuşmada İsrail ile "dost ve müttefik" olduklarını vurgulayan skandal ifadeler kullandı ve şöyle dedi:

"Özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen mükemmeliyet merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz. Ambargomuz/hedefimiz, savunma sistemimizin dönüşümünü sağlayacak bu iki yeni kutbun (Uçuş Okulu ve Özel Kuvvetler Okulu) sınırlarımızın ötesinde birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesidir; bu konudaki güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail güvenlik güçleri ve hava kuvvetleridir. Okul ayrıca diğer partnerlerle de iş birliği yapacak, başka bağlara da açık olacaktır ancak başlangıç çok iyi/hayırlı olmuştur."