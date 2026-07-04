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Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın açıkladığı 70 kişilik Halk Meclisi atama listesinde Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim yer aldı. MAÜ’den bir öğretim üyesi, bir mezun ve iki öğrenci, geçiş sürecinde görev yapacak meclise milletvekili olarak atandı.

Giriş Tarihi:
Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde

Suriye'de, eski Cumhurbaşkanı Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yeni anayasal ve siyasi düzenin kurulması amacıyla başlatılan geçiş süreci kapsamında Halk Meclisinin üçte birini oluşturacak üyeler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan 70 kişilik atama listesinde Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim yer aldı. MAÜ Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunu Ahmet Zeydan ile aktif öğrenciler Mahir Alluş ve Yasir Delwan, Suriye'nin geçiş sürecinde görev yapacak meclise milletvekili olarak atandı.

Suriye’de geçiş süreci başladı Halk Meclisi’ne MAÜ’den 4 isim atandıSuriye’de geçiş süreci başladı Halk Meclisi’ne MAÜ’den 4 isim atandı

70 KİŞİLİK LİSTE İLAN EDİLDİ

Suriye'de geçiş süreci kapsamında Halk Meclisinin üçte birini oluşturacak üyeler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 70 kişilik atama listesini 1 Temmuz 2026 tarihinde açıkladı.

Toplumun farklı kesimlerinden isimleri ve uzmanları bir araya getirmesi hedeflenen listede, Mardin Artuklu Üniversitesinden bir öğretim üyesi, bir mezun ve iki aktif öğrenci de yer aldı.

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MAÜ'DEN BİR ÖĞRETİM ÜYESİ, BİR MEZUN VE İKİ ÖĞRENCİ

Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde görev üstlenecek Halk Meclisine Mardin Artuklu Üniversitesinden atanan isimler şöyle:

  • Dr. Abdulhamid Alawak: MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
  • Ahmet Zeydan: MAÜ 2026 mezunu
  • Mahir Alluş: MAÜ aktif öğrencisi
  • Yasir Delwan: MAÜ aktif öğrencisi

Atanan isimlerin, yeni dönemde Suriye Halk Meclisinde milletvekili olarak görev yapacağı belirtildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde-4

REKTÖR ÖZCOŞAR'DAN TEBRİK MESAJI

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite mensuplarının Suriye Halk Meclisinde yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

Özcoşar, 1 Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde MAÜ mensuplarının da bulunmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Rektör Özcoşar, Anayasa hukukçusu Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunu Ahmet Zeydan ile eğitimlerine devam eden Mahir Alluş ve Yasir Delwan'ı tebrik ederek, Suriye'nin yeniden inşa sürecindeki görevlerinde başarı diledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde-5

AKADEMİSYEN VE UZMANLAR LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Suriye Halk Meclisinde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda farklı alanlardan akademisyen ve uzmanlar yer aldı.

Listede 47 akademisyen ve uzman bulunurken, atanan üyeler arasında 17 doktora derecesine sahip isim de yer aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde-6

YENİ MECLİS İLK TOPLANTISINI 6 TEMMUZ'DA YAPACAK

Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak yeni Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Toplantıda üyelerin yemin etmesinin ardından meclis başkanlık divanı seçilecek. Ayrıca yeni dönemin iç tüzüğünü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.

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