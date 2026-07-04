Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim Suriye Meclisi’nde

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan 70 kişilik atama listesinde Mardin Artuklu Üniversitesinden 4 isim yer aldı. MAÜ Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunu Ahmet Zeydan ile aktif öğrenciler Mahir Alluş ve Yasir Delwan, Suriye'nin geçiş sürecinde görev yapacak meclise milletvekili olarak atandı.

Suriye’de geçiş süreci başladı Halk Meclisi’ne MAÜ’den 4 isim atandı

70 KİŞİLİK LİSTE İLAN EDİLDİ

Suriye'de geçiş süreci kapsamında Halk Meclisinin üçte birini oluşturacak üyeler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 70 kişilik atama listesini 1 Temmuz 2026 tarihinde açıkladı.

Toplumun farklı kesimlerinden isimleri ve uzmanları bir araya getirmesi hedeflenen listede, Mardin Artuklu Üniversitesinden bir öğretim üyesi, bir mezun ve iki aktif öğrenci de yer aldı.