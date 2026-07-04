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Fenerbahçe açıklamamıştı! Nathan Ake'nin bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Aké transferini resmen açıklarken, Hollandalı savunmacının bonservis maliyeti de netleşti. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin Premier Lig devine bonuslarla 8.5 milyon pound ödeyeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe açıklamamıştı! Nathan Ake'nin bonservisi belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirdi.

Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Aké'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferi resmen duyurdu.

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FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, katıldığı radyo programında Nathan Aké transferini açıklarken, sarı-lacivertli kulüp de resmi hesaplarından şu ifadeleri paylaştı:

"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Cihan Kamer ayrıca bundan sonraki transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden duyurulacağını da açıkladı.

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BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Transferin ardından Nathan Aké için Manchester City'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in Manchester City muhabiri Jack Gaughan'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile İngiliz kulübü arasında yapılan anlaşma, 7 milyon pound bonservis ve 1.5 milyon pound bonus olmak üzere toplam 8.5 milyon pound seviyesinde gerçekleşti.

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İZİN SONRASI TAKIMA KATILACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Aké'nin, turnuvanın ardından izin sürecini tamamlayarak Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, deneyimli savunmacıyla savunma hattındaki kaliteyi artırmayı ve yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

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