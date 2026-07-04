Fenerbahçe açıklamamıştı! Nathan Ake'nin bonservisi belli oldu

Cihan Kamer ayrıca bundan sonraki transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden duyurulacağını da açıkladı.

"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, katıldığı radyo programında Nathan Aké transferini açıklarken, sarı-lacivertli kulüp de resmi hesaplarından şu ifadeleri paylaştı:

Nathan Aké, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndan elenme üzüntüsü yaşadı

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Transferin ardından Nathan Aké için Manchester City'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in Manchester City muhabiri Jack Gaughan'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile İngiliz kulübü arasında yapılan anlaşma, 7 milyon pound bonservis ve 1.5 milyon pound bonus olmak üzere toplam 8.5 milyon pound seviyesinde gerçekleşti.