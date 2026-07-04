Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkiye ziyareti: Bilişimden enerjiye 4 gündem!

Özellikle kara ve demir yolunda işbirliğine odaklanan iki ülke, İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı'na yeniden işlerlik kazandırmayı planlıyor. Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında ortak projeler de masadaki projeler arasında bulunuyor.

Ulaştırmanın yanı sıra enerjide işbirliğini ilerletecek projeler görüşmelerde ele alınacak.

Türkiye ve Pakistan arasında, Pakistan deniz ve kara sahalarında petrol ve gaz arama üretim anlaşması yapılmıştı. Şerif'in ziyareti öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde de Türk şirketlerinin Pakistan'daki özelleştirme ihalelerine katılım formülleri, yerel ortaklık fırsatları ve mevcut yatırımları büyütecek stratejik adımlar değerlendirildi. Özellikle elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ve sektörel uzmanlıklar Pakistan ile paylaşıldı.

Ziyaret sırasında bu konularda yeni kararların alınması bekleniyor.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin ihracatta hedef ülkelerinden olan Pakistan ile gerçekleştirdiği ticaret geçen yıl 1,2 milyar doları aştı. Bu tutarın 866,5 milyon dolarını Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat oluşturdu. Böylece Türkiye, Pakistan ile ticaret kapsamında net ihracatçı konumunu sürdürdü.

Söz konusu ihracatın içinde en yüksek payı 303 milyon dolarla gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar oluşturdu.

Bu faslı 150,2 milyon dolarla pamuk ve bununla ilgili mensucatlar, 95,5 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar takip etti. Böylece söz konusu 3 fasıl 548,6 milyon dolarla toplam ihracatın yüzde 63,3'üne karşılık geldi.

Türkiye'nin bu yılın 4 ayında gerçekleştirdiği ihracat 196,4 milyon doları, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 103,5 milyon doları buldu. İmzalanacak yeni anlaşmalarla 5 milyar dolarlık hedefin önünün açılması hedefleniyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel