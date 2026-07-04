Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkiye ziyareti: Bilişimden enerjiye 4 gündem!
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan ve Şerif'in başbaşa görüşme gerçekleştireceği kritik zirvede bilişim, telekomünikasyon, petrol arama ve özel ekonomik bölge tahsisi gibi 4 ana sektör masaya yatırılacak.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ziyaretine ilişkin bilgi verdi.
Duran yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir." İfadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak.
Erdoğan ve Şerif, ikili görüşme ile heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
TÜRKİYE - PAKİSTAN İLİŞKİLERİ YENİ BİR BOYUT KAZANACAK
Şerif'in ziyareti kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılması, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu doğrultuda son yıllarda özellikle ticaret, ekonomi, savunma sanayisi ve enerji alanındaki ilişkilerini geliştiren iki ülkenin işbirliğini yeni bir boyuta ulaştırması bekleniyor.
Görüşmelerde siyasi ve diplomatik ilişkileri değerlendirecek Erdoğan ve Şerif, ekonomik ilişkileri de masaya yatıracak. İki ülke iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek İş Forumu'nda, Türkiye ile Pakistan'daki yatırım ortamı, potansiyel barındıran sektörler ile iki ülke arasındaki iş ve yatırım fırsatları ele alınacak. İş insanları arasındaki görüşmelerde de yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek.
ZİYARETİN 4 TEMEL ALANI
Temaslarda "bilişim ve telekomünikasyon", "petrol ve değerli mineraller", "Türkiye'ye tahsis edilmesi planlanan özel ekonomik bölge" ve "Pakistan'daki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanılacak.
Foruma, ilgili yatırım alanlarından sorumlu bakanların da katılımı öngörülüyor.
ULAŞTIRMA VE ENERJİDE ORTAK PROJELER
Başkan Erdoğan, geçen yıl şubat ayında gerçekleştirdiği Güney Asya ziyareti kapsamında Pakistan'a da ziyarette bulunmuştu. Temaslar sonucu savunmadan enerjiye, tarımdan ticarete, sanayiden iletişime kadar birçok alanı ilgilendiren 24 anlaşma imzalanmıştı. Şerif'in de geçen yıl yaptığı Türkiye ziyaretlerinde ekonomik ilişkileri pekiştirici kararlar uygulamaya alınmıştı.
İki ülke arasında ulaştırma işbirliğinin artırılması Ankara-İslamabad hattında öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.
Özellikle kara ve demir yolunda işbirliğine odaklanan iki ülke, İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı'na yeniden işlerlik kazandırmayı planlıyor. Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında ortak projeler de masadaki projeler arasında bulunuyor.
Ulaştırmanın yanı sıra enerjide işbirliğini ilerletecek projeler görüşmelerde ele alınacak.
Türkiye ve Pakistan arasında, Pakistan deniz ve kara sahalarında petrol ve gaz arama üretim anlaşması yapılmıştı. Şerif'in ziyareti öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde de Türk şirketlerinin Pakistan'daki özelleştirme ihalelerine katılım formülleri, yerel ortaklık fırsatları ve mevcut yatırımları büyütecek stratejik adımlar değerlendirildi. Özellikle elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ve sektörel uzmanlıklar Pakistan ile paylaşıldı.
Ziyaret sırasında bu konularda yeni kararların alınması bekleniyor.
TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Türkiye'nin ihracatta hedef ülkelerinden olan Pakistan ile gerçekleştirdiği ticaret geçen yıl 1,2 milyar doları aştı. Bu tutarın 866,5 milyon dolarını Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat oluşturdu. Böylece Türkiye, Pakistan ile ticaret kapsamında net ihracatçı konumunu sürdürdü.
Söz konusu ihracatın içinde en yüksek payı 303 milyon dolarla gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar oluşturdu.
Bu faslı 150,2 milyon dolarla pamuk ve bununla ilgili mensucatlar, 95,5 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar takip etti. Böylece söz konusu 3 fasıl 548,6 milyon dolarla toplam ihracatın yüzde 63,3'üne karşılık geldi.
Türkiye'nin bu yılın 4 ayında gerçekleştirdiği ihracat 196,4 milyon doları, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 103,5 milyon doları buldu. İmzalanacak yeni anlaşmalarla 5 milyar dolarlık hedefin önünün açılması hedefleniyor.