CHP’de hain Kemal krizi: Muhip Kanko’nun pozu ortalığı karıştırdı
CHP’de mutlak butlan kararının ardından büyüyen iç savaş, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlerle alevlendi. CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko’nun “Piyon, butlan, hain Kemal” ifadelerinin önünde verdiği poz, Kılıçdaroğlu cephesini ayağa kaldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Kanko’ya “Siyaset ahlakına yakışmadı” sözleriyle tepki gösterdi.
CHP'de kurultay kriziyle başlayan hesaplaşma, parti içinde yeni bir kavga başlığına dönüştü.
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin "mutlak ayrışma" hesapları yaptığı süreçte, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli ifadeler parti içindeki tansiyonu daha da yükseltti.
CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun, görevden alınan Körfez İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması kriz çıkardı.
Fotoğrafta, parti binasının duvarlarında yer alan "Piyon, butlan, hain Kemal" ifadeleri dikkat çekti.
CHP'DE DUVAR YAZISI KAVGASI
Kanko'nun paylaşımı, Kılıçdaroğlu cephesinde sert tepkiyle karşılandı.
Parti içinde uzun süredir devam eden Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi, bu kez hakaret içerikli duvar yazıları üzerinden yeni bir boyut kazandı.
Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadelerin önünde poz verilmesi, CHP'de "siyasi nezaket" ve "vefa" tartışmasını da beraberinde getirdi.
TARHAN'DAN KANKO'YA SERT TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Muhip Kanko'ya yazılı açıklamayla yüklendi.
Tarhan, Kanko'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerin önünde fotoğraf çektirip bunu sosyal medyada paylaşmasının CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını söyledi.
Tarhan açıklamasında, "Atamayla milletvekili olduktan sonra sizi siyasette önemli görevlere taşıyan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığınız sert ve kırıcı ifadeler siyaset ahlakına yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.
"BU PARTİNİN DUVARLARINI KİRLETEN SÖYLEMLER"
Tarhan, CHP'nin kişisel hesaplaşmaların değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin partisi olduğunu belirtti.
Kanko'nun paylaşımının hakaret içerikli ifadeleri normalleştirdiğini savunan Tarhan, bir milletvekilinden beklenenin bu sözleri kınamak olduğunu vurguladı.
Tarhan, "Bir milletvekilinden beklenen, bu ifadeleri kınamak ve sildirilmesini istemektir; onları siyasi malzeme haline getirmek değil" dedi.
"MAKAMLAR GEÇİCİ, KARAKTER KALICIDIR"
Tarhan'ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise vefa çıkışı oldu.
Kanko'ya siyasi ahlak üzerinden tepki gösteren Tarhan, "Dün birlikte yol yürüdüğünüz insanlara makam sahibi olduktan sonra sırt çevirmek, onları hedef alan söylemleri teşvik eder görüntü vermek ne siyasi olgunlukla ne de etik değerlerle bağdaşır" ifadelerini kullandı.
Tarhan açıklamasını, "Makamlar geçicidir, karakter kalıcıdır. Tarih, insanların hangi koltukta oturduğunu değil; o koltuğu hangi ahlakla temsil ettiğini yazar" sözleriyle tamamladı.
ÖZEL'DEN "HAİN KEMAL" SLOGANINA MÜDAHALE
Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerin parti içindeki kavganın merkezine oturması, Özgür Özel cephesinde de rahatsızlık oluşturdu.
Özel, Zonguldak ziyareti sırasında atılan "hain Kemal" sloganına müdahale ederek partilileri uyardı.
Kalabalığa seslenen Özel, "Ya bunu söylemeyin ya. Başka bir şey söyleyin; dönüp dönüp 'hain Kemal'... Ne faydası varsa?" ifadelerini kullandı.
Özel'in bu çıkışı, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan hakaret dilinin CHP içinde büyüyen krizi daha da derinleştirdiğini ortaya koydu.
Parti kulislerinde, söz konusu sloganların Özel cephesine de siyasi maliyet çıkardığı ve Kılıçdaroğlu karşıtı sert dilin kamuoyunda ters teptiği değerlendirmeleri yapılıyor.
CHP'DE MUTLAK AYRIŞMA HESABI
Mutlak butlan sonrası başlayan süreç, CHP'de iki ayrı cepheyi net şekilde ortaya çıkardı.
Bir tarafta Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimler parti içinde "arınma" sürecini öne çıkarırken, diğer tarafta Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekiplerin yeni yol haritası arayışında olduğu belirtiliyor.
Kanko'nun hakaret içerikli ifadelerin önünde verdiği poz ise bu ayrışmanın sembollerinden biri haline geldi.
CHP'de kurultay, ihraç ve yönetim tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler parti içindeki iç savaşı daha da görünür hale getirdi.