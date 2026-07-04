CHP’de hain Kemal krizi: Muhip Kanko’nun pozu ortalığı karıştırdı

"BU PARTİNİN DUVARLARINI KİRLETEN SÖYLEMLER" Tarhan, CHP'nin kişisel hesaplaşmaların değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin partisi olduğunu belirtti. Kanko'nun paylaşımının hakaret içerikli ifadeleri normalleştirdiğini savunan Tarhan, bir milletvekilinden beklenenin bu sözleri kınamak olduğunu vurguladı. Tarhan, "Bir milletvekilinden beklenen, bu ifadeleri kınamak ve sildirilmesini istemektir; onları siyasi malzeme haline getirmek değil" dedi. "MAKAMLAR GEÇİCİ, KARAKTER KALICIDIR" Tarhan'ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise vefa çıkışı oldu. Kanko'ya siyasi ahlak üzerinden tepki gösteren Tarhan, "Dün birlikte yol yürüdüğünüz insanlara makam sahibi olduktan sonra sırt çevirmek, onları hedef alan söylemleri teşvik eder görüntü vermek ne siyasi olgunlukla ne de etik değerlerle bağdaşır" ifadelerini kullandı. Tarhan açıklamasını, "Makamlar geçicidir, karakter kalıcıdır. Tarih, insanların hangi koltukta oturduğunu değil; o koltuğu hangi ahlakla temsil ettiğini yazar" sözleriyle tamamladı.

ÖZEL'DEN "HAİN KEMAL" SLOGANINA MÜDAHALE Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerin parti içindeki kavganın merkezine oturması, Özgür Özel cephesinde de rahatsızlık oluşturdu. Özel, Zonguldak ziyareti sırasında atılan "hain Kemal" sloganına müdahale ederek partilileri uyardı. Kalabalığa seslenen Özel, "Ya bunu söylemeyin ya. Başka bir şey söyleyin; dönüp dönüp 'hain Kemal'... Ne faydası varsa?" ifadelerini kullandı. Özel'in bu çıkışı, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan hakaret dilinin CHP içinde büyüyen krizi daha da derinleştirdiğini ortaya koydu. Parti kulislerinde, söz konusu sloganların Özel cephesine de siyasi maliyet çıkardığı ve Kılıçdaroğlu karşıtı sert dilin kamuoyunda ters teptiği değerlendirmeleri yapılıyor.