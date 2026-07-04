CHP Milletvekili Adnan Beker istifa etti! Bağımsız devam edecek... Bay Kemal'in ihraç listesindeydi
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa ettiğini duyurdu.
Beker sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.
Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."
BAY KEMAL'E BARİKATI O ÇEKTİ
Kurultay davasında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla liderlik vasfını yitiren Özgür Özel ve ekibi, 24 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini CHP Genel Merkezi binasına almamıştı.
Kapıların önüne çekilen otobüslerle kurulan barikatın ardında partililere hakaretler edilirken, otobüslerin üzerinde Adnan Beker'in fotoğrafının yer alması dikkati çekmişti.
ORADA NE İŞİ VAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için talimat vermiş ve "Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi?" demişti.
GİTMESE GÖNDERİLECEKTİ
CHP'de arınma mottosuyla şaibeli isimleri partiden uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda milletvekili ve il başkanını görevden almıştı.
Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'u ihraç edeceği belirtiliyordu.
'KEMAL'E OY VERMEDİM CHP'DEN BİZİ ALLAH KORUMUŞ'
İYİ Parti kökenli Adnan Beker, 6'lı masa ittifakının desteğiyle 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.
Beker, Türkiye'yi CHP iktidarından "Allah'ın koruduğunu" söylemiş, 6'lı masanın Ankara'da Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemeyeceğini ifade etmişti.
ADNAN BEKER KİMDİR
Adnan Beker, 1964 yılında Yozgat'ta doğdu. Genç yaşta ticaret hayatına atılan Beker, özellikle petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.
Sivil toplum alanında faal görevler üstlendi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği ve çeşitli vakıf, dernek ve STK'larda yöneticilik görevlerinde bulundu.
Siyasi kariyerine 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Pursaklar Belediye Başkan Adayı olarak gösterilerek atıldı.
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.
2023 Genel Seçimleri öncesinde İYİ Parti Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda 28. Dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
16 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.
4 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.
4 Temmuz 2026'da CHP'den de istifa etti.