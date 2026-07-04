CHP Milletvekili Adnan Beker istifa etti! Bağımsız devam edecek... Bay Kemal'in ihraç listesindeydi

Beker sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."