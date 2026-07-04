Trump’tan Netanyahu çıkışı: Patronun kim olduğunu biliyor

Trump'ın geçen ay Lübnan'daki İsrail tırmanışı nedeniyle Netanyahu'ya sert çıktığı, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'nı "çılgın" olmakla suçladığı ve nankörlükle itham ettiği öne sürüldü.

Bir ABD'li yetkili, Trump'ın en yakın danışmanlarından bazılarının Netanyahu'nun birçok konuda yanıldığını düşündüğünü söyledi.

Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin son aylarda Netanyahu'ya yönelik daha kuşkucu ve mesafeli bir tutum benimsediği aktarıldı.

Haberde, iki liderin dış politika hedeflerinin ve iç siyasi hesaplarının son iki ayda giderek farklılaştığı vurgulandı.

Özellikle MAGA çevresindeki bazı etkili isimlerin, Trump'ın İsrail politikasını eleştirdiği ifade edildi. Tucker Carlson gibi isimlerin Trump'ı Netanyahu'nun etkisinde kalmakla suçladığı aktarıldı.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılıklarının yalnızca iki liderle sınırlı kalmadığı, ABD iç siyasetinde de yankı bulduğu belirtildi.

İsrail'de ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde anketlerde geride görünen Netanyahu için Trump'la yapılacak görüşmenin önemli bir dış politika vitrini olabileceği değerlendiriliyor.

Lübnan'daki çatışmaların İran'la yürütülen diplomatik süreç için engel oluşturduğu değerlendirilirken, Trump'ın İsrail'den ülkenin güneyinden ilk çekilmeyi öngören bir çerçeve anlaşmasına imza atmasını istediği kaydedildi.

Trump'ın, Netanyahu'nun çekincelerine rağmen geçen ay İran'la ateşkesi uzatan ve yeni nükleer görüşmelerin önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Trump, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenini takip ettiğini de söyledi.

Trump, İranlıların anlaşma yapmak istediğini savunarak tarafların cenaze töreni süreci nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiğini belirtti.

Bu süreçte iki tarafın da ateş açmayacağını söyleyen Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini alabiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimsemiz kalmaz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca cenaze töreninde bazı İranlıların ağlamasına şaşırdığını belirterek, insanların Hamaney'den nefret ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya