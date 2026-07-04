Trump’tan Netanyahu çıkışı: Patronun kim olduğunu biliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da görüşme talep ettiğini söyledi. Olası ziyaretin NATO zirvesi sonrası yapılabileceği belirtilirken, iki lider arasında İran ve Lübnan dosyaları üzerinden görüş ayrılıklarının derinleştiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini açıkladı.
Axios'un haberine göre Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu ile ilişkisine dair "Çok iyi anlaşıyoruz. Kimin patron olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEYE TÜRKİYE AYARI
Görüşmenin, Trump'ın NATO zirvesi dönüşü sonrası gelecek hafta yapılabileceği belirtilirken, İsrailli bir yetkili takvimin henüz netleşmediğini söyledi.
Yetkili, Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak olması nedeniyle gelecek haftanın erken olabileceğini, ziyaretin bir sonraki haftaya kalabileceğini aktardı.
BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TEMAS HAZIRLIĞI
Bu görüşme gerçekleşirse, Trump ile Netanyahu Şubat ayındaki gerilimli Beyaz Saray temasından sonra ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş olacak.
Haberde, Şubat ayındaki toplantıda Netanyahu'nun İran'a karşı ABD-İsrail ortak savaş planını gündeme getirdiği belirtildi.
Netanyahu'nun ofisi ise iki liderin cuma günü telefonda görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ı ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmede Netanyahu'nun ABD'yi "küresel özgürlüğün garantörü" olarak nitelendirdiğini ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın ilişkiye büyük değer verdiğini bildirdi.
TRUMP ÇEVRESİNDE NETANYAHU RAHATSIZLIĞI
Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin son aylarda Netanyahu'ya yönelik daha kuşkucu ve mesafeli bir tutum benimsediği aktarıldı.
Bir ABD'li yetkili, Trump'ın en yakın danışmanlarından bazılarının Netanyahu'nun birçok konuda yanıldığını düşündüğünü söyledi.
Trump'ın geçen ay Lübnan'daki İsrail tırmanışı nedeniyle Netanyahu'ya sert çıktığı, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'nı "çılgın" olmakla suçladığı ve nankörlükle itham ettiği öne sürüldü.
İSRAİL POLİTİKASI CUMHURİYETÇİLERİ DE BÖLDÜ
Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılıklarının yalnızca iki liderle sınırlı kalmadığı, ABD iç siyasetinde de yankı bulduğu belirtildi.
Özellikle MAGA çevresindeki bazı etkili isimlerin, Trump'ın İsrail politikasını eleştirdiği ifade edildi. Tucker Carlson gibi isimlerin Trump'ı Netanyahu'nun etkisinde kalmakla suçladığı aktarıldı.
Haberde, iki liderin dış politika hedeflerinin ve iç siyasi hesaplarının son iki ayda giderek farklılaştığı vurgulandı.
İRAN VE LÜBNAN DOSYASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Trump'ın, Netanyahu'nun çekincelerine rağmen geçen ay İran'la ateşkesi uzatan ve yeni nükleer görüşmelerin önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.
Trump'ın ayrıca Netanyahu'dan Lübnan'daki İsrail operasyonlarını sınırlamasını istediği aktarıldı.
Lübnan'daki çatışmaların İran'la yürütülen diplomatik süreç için engel oluşturduğu değerlendirilirken, Trump'ın İsrail'den ülkenin güneyinden ilk çekilmeyi öngören bir çerçeve anlaşmasına imza atmasını istediği kaydedildi.
NETANYAHU İÇİN SEÇİM ÖNCESİ ÖNEMLİ VİTRİN
Olası Beyaz Saray görüşmesinin Netanyahu açısından siyasi anlamı da dikkat çekiyor.
İsrail'de ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde anketlerde geride görünen Netanyahu için Trump'la yapılacak görüşmenin önemli bir dış politika vitrini olabileceği değerlendiriliyor.
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI
Trump, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenini takip ettiğini de söyledi.
Trump, İranlıların anlaşma yapmak istediğini savunarak tarafların cenaze töreni süreci nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiğini belirtti.
Bu süreçte iki tarafın da ateş açmayacağını söyleyen Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini alabiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimsemiz kalmaz" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca cenaze töreninde bazı İranlıların ağlamasına şaşırdığını belirterek, insanların Hamaney'den nefret ettiğini düşündüğünü söyledi.