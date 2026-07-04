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Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Teklif Meclis'te | Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında yapılacak artış ortaya çıktı. Ayrıca yeni taban aylık için de ipucu geldi. AK Parti en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye yükselten teklifi TBMM'ye sundu.

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Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Teklif Meclis'te | Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Milyonların heyecanla beklediği temmuz zammı belli oldu.

Video Oynatma İkonu TÜİK haziran enflasyonunu açıkladı! Zamlar belli oldu

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında bu ay ne kadar artış yapılacağı ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammıyla ne kadar maaş alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir) SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammıyla ne kadar maaş alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmişti. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam oluşmuştu.

SON VERİ GELDİ

TÜİK şimdi de haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında aylık yüzde 0.99 artış kaydetti. İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.76 oldu.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Enflasyon rakamları açıklandı.Enflasyon rakamları açıklandı.

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?

Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da bu ay yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü ağırlık kazanıyor. Eğer taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.

AK PARTİ TEKLİFİ MECLİS'E SUNDU: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE ÇIKIYOR

AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den, 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.

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BU AY HESAPTA

Taban aylık yasal düzenlemeyle artırılabilecek. Bunun için kararın verilmesinin ardından düzenleme hızla TBMM'ye taşınacak. Emekliler bu ayın 17'sinden itibaren zamlı kök aylık ve ek ödemelerini hesabında görecek.

Emekliye temmuz zammıEmekliye temmuz zammı

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
20.000%17,7623.552
21.000%17,7624.730
22.000%17,7625.907
23.000%17,7627.085
24.000%17,7628.262
25.000%17,7629.440
26.000%17,7630.618
27.000%17,7631.795
28.000%17,7632.973
29.000%17,7634.150

Zamlı temmuz maaşları belli oldu.Zamlı temmuz maaşları belli oldu.

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
30.000%17,7635.328
31.000%17,7636.506
32.000%17,7637.683
33.000%17,7638.861
34.000%17,7640.038
35.000%17,7641.216
36.000%17,7642.394
37.000%17,7643.571
38.000%17,7644.749
39.000%17,7645.926

Emekliler temmuz ayında ne kadar maaş alacak?Emekliler temmuz ayında ne kadar maaş alacak?

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
40.000%17,7647.104
41.000%17,7648.282
42.000%17,7649.459
43.000%17,7650.637
44.000%17,7651.814
45.000%17,7652.992
46.000%17,7654.170
47.000%17,7655.347
48.000%17,7656.525
49.000%17,7657.702

Emeklinin zamlı maaş tablosu Emeklinin zamlı maaş tablosu

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
50.000%17,7658.880
51.000%17,7660.058
52.000%17,7661.235
53.000%17,7662.413
54.000%17,7663.590
55.000%17,7664.768
56.000%17,7665.946
57.000%17,7667.123
58.000%17,7668.301
59.000%17,7669.478

Emekliye temmuz ayında yüzde 17.76 zamEmekliye temmuz ayında yüzde 17.76 zam

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
60.000%17,7670.656
61.000%17,7671.834
62.000%17,7673.011
63.000%17,7674.189
64.000%17,7675.366
65.000%17,7676.544
66.000%17,7677.722
67.000%17,7678.899
68.000%17,7680.077
69.000%17,7681.254
70.000%17,7682.432

Emeklilerin zamlı maaş tablosu TAKVİM'deEmeklilerin zamlı maaş tablosu TAKVİM'de

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
71.000%17,7683.610
72.000%17,7684.787
73.000%17,7685.965
74.000%17,7687.142
75.000%17,7688.320
76.000%17,7689.498
77.000%17,7690.675
78.000%17,7691.853
79.000%17,7693.030
80.000%17,7694.208

Zamlı emekli maaşlarını TAKVİM hesapladıZamlı emekli maaşlarını TAKVİM hesapladı

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
81.000%17,7695.386
82.000%17,7696.563
83.000%17,7697.741
84.000%17,7698.918
85.000%17,76100.096
86.000%17,76101.274
87.000%17,76102.451
88.000%17,76103.629
89.000%17,76104.806
90.000%17,76105.984

Emekliye temmuz zammıEmekliye temmuz zammı

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
91.000%17,76107.162
92.000%17,76108.339
93.000%17,76109.517
94.000%17,76110.694
95.000%17,76111.872
96.000%17,76113.050
97.000%17,76114.227
98.000%17,76115.405
99.000%17,76116.582

Bedelli askerlik tutarı belli oldu: Yeni ücret 472 bin 653 TLBedelli askerlik tutarı belli oldu: Yeni ücret 472 bin 653 TL
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