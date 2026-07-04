Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Teklif Meclis'te | Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında bu ay ne kadar artış yapılacağı ortaya çıktı.

SON VERİ GELDİ TÜİK şimdi de haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında aylık yüzde 0.99 artış kaydetti. İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.76 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmişti. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam oluşmuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammıyla ne kadar maaş alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Enflasyon rakamları açıklandı.

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?



Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da bu ay yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü ağırlık kazanıyor. Eğer taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.

AK PARTİ TEKLİFİ MECLİS'E SUNDU: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE ÇIKIYOR



AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den, 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.