Üsküdar göle döndü! CHP’li belediyenin altyapı fiyaskosuna esnaftan isyan: "Zahmet etmeyin Sinem Hanım, incileriniz dökülür"

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, CHP'li Üsküdar Belediyesi ile İBB'nin altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na dolan yağmur suları yüzlerce kıymetli kitabı kullanılamaz hale getirdi. Kendi imkanlarıyla dükkanlarını kurtarmaya çalışan esnaf, "1,5 saat önce haber verdik, kimse gelmedi" diyerek yerel yönetime ateş püskürdü!

Yağmur sularının bel boyuna ulaştığı çarşıda kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan esnaf, yerel yönetimin ve İBB'nin ihmalkarlığına ateş püskürdü. Yaşanan felaketin boyutunu anlatan çarşı esnaflarından Ali Karabeyeser, sorumluların kapısını defalarca çaldıklarını belirterek şu sözlerle isyan etti:

"Sabah başlayan yağmurda meydandaki suyun çarşıya akmasıyla her yer su altında kaldı. Yağmur başlar başlamaz Üsküdar Belediyesi ve İSKİ'ye bildirim yaptık. İSKİ'ye zaten ulaşamadık! Üsküdar Belediyesi'ne defalarca yalvarmamıza rağmen olaya tam 1,5 saat sonra müdahale edildi. Geldiklerinde su 1 metreyi aşmıştı, dükkanlar bel boyuna kadar göle dönmüştü. 7 tane dükkanın koleksiyonlarının büyük kısmı çöpe döndü. Çok kıymetli eserler yok oldu! Ne meydanın ana sorumlusu İBB ne de yerel yönetim önlem almadı!"

Dükkanı sular altında kalan bir diğer mağdur esnaf Nihat Yalçın ise, "Biz facia gelmeden 1,5 saat önce haber vermiştik. Buralar dolmadan mazgallarda sorun olduğunu söyledik. Israrla aramamıza rağmen geç kalındı. Hasarımız çok büyük" diyerek belediyenin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi.