Üsküdar göle döndü! CHP’li belediyenin altyapı fiyaskosuna esnaftan isyan: "Zahmet etmeyin Sinem Hanım, incileriniz dökülür"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul bugün sabaha kabusla uyandı. Kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası mega kent adeta göle dönerken, en büyük darbeyi alan yerlerden biri de Üsküdar oldu. CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin sınıfta kaldığı altyapı sorunları nedeniyle tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı. Yüzlerce yıllık kıymetli eserler, nadide koleksiyonlar ve tarihi kitaplar çöp olurken, sahaf esnafı saatlerce belediye ve İSKİ ekiplerine ulaşamamaya isyan etti.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, CHP'li Üsküdar Belediyesi ile İBB'nin altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na dolan yağmur suları yüzlerce kıymetli kitabı kullanılamaz hale getirdi. Kendi imkanlarıyla dükkanlarını kurtarmaya çalışan esnaf, "1,5 saat önce haber verdik, kimse gelmedi" diyerek yerel yönetime ateş püskürdü!Üsküdar Sahaflar Çarşısı göle döndü: Vatandaşlar isyan etti
Yağmur sularının bel boyuna ulaştığı çarşıda kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan esnaf, yerel yönetimin ve İBB'nin ihmalkarlığına ateş püskürdü. Yaşanan felaketin boyutunu anlatan çarşı esnaflarından Ali Karabeyeser, sorumluların kapısını defalarca çaldıklarını belirterek şu sözlerle isyan etti:
"Sabah başlayan yağmurda meydandaki suyun çarşıya akmasıyla her yer su altında kaldı. Yağmur başlar başlamaz Üsküdar Belediyesi ve İSKİ'ye bildirim yaptık. İSKİ'ye zaten ulaşamadık! Üsküdar Belediyesi'ne defalarca yalvarmamıza rağmen olaya tam 1,5 saat sonra müdahale edildi. Geldiklerinde su 1 metreyi aşmıştı, dükkanlar bel boyuna kadar göle dönmüştü. 7 tane dükkanın koleksiyonlarının büyük kısmı çöpe döndü. Çok kıymetli eserler yok oldu! Ne meydanın ana sorumlusu İBB ne de yerel yönetim önlem almadı!"
Dükkanı sular altında kalan bir diğer mağdur esnaf Nihat Yalçın ise, "Biz facia gelmeden 1,5 saat önce haber vermiştik. Buralar dolmadan mazgallarda sorun olduğunu söyledik. Israrla aramamıza rağmen geç kalındı. Hasarımız çok büyük" diyerek belediyenin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADA SİNEM DEDETAŞ'A ÖFKE SELİ: "ZAHMET ETMEYİNİZ SİNEM HANIM..."
Tarihi çarşının sular altında kaldığı, paha biçilemez kitapların çamura bulandığı o görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez yer yerinden oynadı. Vatandaşlar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ve İBB yönetimini hedef alarak altyapı yetersizliğine peş peşe sert yorumlar yağdırdı.
İşte sosyal medyayı sallayan o çarpıcı ve öfkeli tepkiler:
"Zahmet etmeyin Sinem Hanım, incileriniz dökülür!"
"Belediyenin büyük ihmali var!"
"Çarşımızı su bastı, itfaiye yok, belediye yok, İSKİ telefonları açmıyor, hiçbir yere ulaşamıyoruz! Kitaplarımız, emeğimiz sular altında kaldı! İstanbul'u ne hale getirdiniz, bir yağmurda koca ilçe felaketi yaşıyor!"
"Olay bittikten, dükkanlar battıktan sonra oraya gelip sadece var olan durumu izlersiniz. Esnaf bas bas bağırmış mazgallar tıkalı diye. Belediye ancak 1,5 saat sonra teşrif ediyor. Altyapı sıfır, koordinasyon sıfır!"
"BECEREMİYORSANIZ İSTİFA EDİN"
Öfkenin çığ gibi büyüdüğü sosyal medyada tepkiler sadece ihmalle sınırlı kalmadı; binlerce kullanıcı CHP'li belediyeyi sert sözlerle istifaya davet etti.
"İki kaşık yağmur yağıyor, her yeri su basıyor! Beceremiyorsanız istifa edin! Devlet acil kayyum atamalı. Vatandaşın sizden çektiği nedir, Şehrin kaynaklarını hizmete değil de nereye harcıyorsunuz siz? Hizmet etmek zorundasınız! Vatandaşın zararını kuruşu kuruşuna ödemek zorundasınız. "