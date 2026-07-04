Fenerbahçe'de ayrılık sonrası transfer! O ismin yerine dünya yıldızı gelecek
Nathan Ake transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Nelson Semedo'yu kadrosunda düşünmeyen sarı lacivertliler, sağ bek bölgesi için West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake transferlerini tamamlayan sarı-lacivertliler, şimdi de savunmanın sağ kanadına takviye yapmak için düğmeye bastı.
SEMEDO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden Nelson Semedo ile yolların ayrılması planlanıyor.
Geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Portekizli sağ bekin, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılması beklenirken yönetim de alternatif isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
HEDEF AARON WAN-BISSAKA
Sarı-lacivertliler, sağ bek transferinde rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi.
Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka olduğu öğrenildi.
Championship'e düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan Demokratik Kongolu futbolcu için yönetimin yeniden harekete geçtiği belirtildi.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
28 yaşındaki sağ bekin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, gelecek cevaba göre transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
MANCHESTER UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEDİ
Futbol kariyerindeki çıkışını Crystal Palace'ta yapan Aaron Wan-Bissaka, 2019 yılında Manchester United'a 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
İngiliz devinde geçirdiği beş sezonun ardından 2024 yazında 17.6 milyon euro karşılığında West Ham United'ın yolunu tutan tecrübeli sağ bek, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.