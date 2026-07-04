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Fenerbahçe'de ayrılık sonrası transfer! O ismin yerine dünya yıldızı gelecek

Nathan Ake transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Nelson Semedo'yu kadrosunda düşünmeyen sarı lacivertliler, sağ bek bölgesi için West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de ayrılık sonrası transfer! O ismin yerine dünya yıldızı gelecek

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake transferlerini tamamlayan sarı-lacivertliler, şimdi de savunmanın sağ kanadına takviye yapmak için düğmeye bastı.

Nelson Semedon'nun Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyorNelson Semedon'nun Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor

SEMEDO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden Nelson Semedo ile yolların ayrılması planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Portekizli sağ bekin, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılması beklenirken yönetim de alternatif isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Aaron Wan-Bissaka West Ham United'ın küme düşmesi sonrası transferde en çok konuşulan isimlerden biri olduAaron Wan-Bissaka West Ham United'ın küme düşmesi sonrası transferde en çok konuşulan isimlerden biri oldu

HEDEF AARON WAN-BISSAKA

Sarı-lacivertliler, sağ bek transferinde rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka olduğu öğrenildi.

Championship'e düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan Demokratik Kongolu futbolcu için yönetimin yeniden harekete geçtiği belirtildi.

Aaron Wan-Bissaka'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euroAaron Wan-Bissaka'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

28 yaşındaki sağ bekin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin, gelecek cevaba göre transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.

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MANCHESTER UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEDİ

Futbol kariyerindeki çıkışını Crystal Palace'ta yapan Aaron Wan-Bissaka, 2019 yılında Manchester United'a 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

İngiliz devinde geçirdiği beş sezonun ardından 2024 yazında 17.6 milyon euro karşılığında West Ham United'ın yolunu tutan tecrübeli sağ bek, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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