Fenerbahçe'de ayrılık sonrası transfer! O ismin yerine dünya yıldızı gelecek

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake transferlerini tamamlayan sarı-lacivertliler, şimdi de savunmanın sağ kanadına takviye yapmak için düğmeye bastı.