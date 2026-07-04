Uyarılara rağmen İstanbul yağmura yine hazırlıksız yakalandı: Yollar nehir hayat felç

İstanbul günlerdir kavrulduğu sıcak havaların ardından, yetkililerin peş peşe yaptığı uyarılara rağmen şiddetli sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak: Ulaşımda aksamalar ve su baskınları yaşandı

Takvim Kaynak Tercihleri

BEKLENEN YAĞIŞ ANİDEN BASTIRDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saat 11.00 sularında başlayan yağış, kuzeyden güneye doğru sarkarak tüm kenti etkisi altına aldı. Zaman zaman doluya dönüşen sağanakla birlikte yoğun sis tabakası kentin üzerini kapladı.

TOPRAĞA RAHMET VATANDAŞA ZORLUK

Birçok noktada aniden bastıran yağmur, barajlara ve toprağa fayda sağlarken, sıcak havalara aldanıp dışarı çıkan vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiledi. Yağışa yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı, kimileri koşarak kapalı alanlara kaçtı. Hazırlıksız yakalanan İstanbullular otobüs duraklarına ve dükkan tentelerine sığındı.

Yoğun yağış Beşiktaş'ı etkiledi: Ihlamurdere Caddesi su altında kaldı

SEL MANZARALARI

Yoğun yağış nedeniyle Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi, Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Adalar ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede yollarda büyük su birikintileri oluştu.

ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Kentte belediye tarafından bakımı yapılmayan rögarlar taştı. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'ni su basarken, Şişli'de cadde ve sokaklarda nehir taşkınlarını andıran manzaralar yaşandı. Şişli'de sel sularının gücüyle park halindeki otomobiller sürüklendi.

ANA ARTERLERDE TRAFİK FELÇ

Ana arterlerde yoğun su birikintileri sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

İşe gitmek veya evine dönmek isteyen vatandaşlar yollarda saatlerce mahsur kaldı.

Bazı alt geçitleri su basması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

VAPURDA TEHLİKE

Yoğun sis ve fırtına nedeniyle Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığı öğrenildi.

Adalar seferini yapan bir vapur zor anlar yaşadı. Deniz yüzeyinde ilerleyemeyen vapur uzun süre yana kaydı.

İBB YİNE SINIFTA KALDI

Toplu taşıma duraklarında aşırı yoğunluk gözlendi.

Suyla kaplanan yolları geçmeye çalışan vatandaşlar kasaların üzerine basarak ilerlemeye çalıştı.

KARADENİZ KIYISINDA DENİZ YASAĞI

Kent genelinde afet riski devam ederken, yetkililer Karadeniz kıyısındaki ilçeler için özel tedbirler aldı.

Arnavutköy ve Sarıyer'de yağışlı hava şartları ve dev dalgalar nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

AKŞAMA KADAR YAĞACAK

Sabah saatlerinde bastıran ve hayatı etkileyen sağanak yağışın saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel