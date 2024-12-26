Serdal Adalı: "Bizim kaybedecek 1 dakikamız bile yok"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Adalı, tanıtım toplantısında, Rams Türkiye ve Gain Medya ile de sponsorluk anlaşması için ön protokol imzaladı. Tanıtım sonrası açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaş'ımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok" ifadelerini kullandı.

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