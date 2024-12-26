Ciro İmmobile takıma dönüyor

Beşiktaş'ta geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bodo Glimt ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin sakatlığını atlattığı ve yarın başlayacak hazırlıklarda yer alacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 9 gol kaydetti. Immobile'nin yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta bu bölgede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu görev yapmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

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