Dybala’dan Cimbom’a ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi. Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor. Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabilir. İtalyan ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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