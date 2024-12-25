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Beşiktaşlılar’ın yüzü gülecek! Serdal Adalı: " İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı A Spor'a konuştu. Adalı,“Önce mali durumu yoluna koyacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, dahaB eşiktaş’ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. Beşiktaşlılar’ın yüzü gülecek” dedi. Adalı, “Sergen Yalçın mayıs’ta gelmeye sıcak bakıyor” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Beşiktaşlılar’ın yüzü gülecek! Serdal Adalı: İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız

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    Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı A Spor'a konuştu. Adalı, "Adaylığımı açıkladığımda da söyledim. Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. Önce mali durumu yoluna koymamız lazım" dedi. Adalı, "Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız. Taraftarın yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

    ŞU AN BU LÜKSÜMÜZ YOK
    Adalı, "Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Yalçın ile imzalayalım ama görünen o ki biraz mayıs'ta başlama niyeti var " diye konuştu. Adalı, yıldız transferiyle ilgili de, "Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Hayal de satmam ama Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok" dedi.

    QUARESMA'YA JÜBİLE YAPACAĞIZ

    Serdal Adalı, Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Adalı,"Quaresma ile görüşüyorum, dün gece mesaj atmış, "Başarılar diliyorum, yapabileceğim bir şey var mı?" diye. Nisan-mayıs gibi jübile yapma düşüncemiz var. Onunla birlikte jübile yapabileceğimiz oyuncular olabilir eskiden hizmet etmiş" ifadelerini kullandı.

    LİSTELER BELLİ OLDU

    Beşiktaş'ta 29 Aralık pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu. İki aday da yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na verdi.

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