Okan Buruk Kayserispor maçının ardından konuştu: Kenetlendik tek yüreğiz

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk," Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu motivasyonla çıkıyoruz. Ne rekor düşünüyoruz ne başka bir şey. Ana amacımız şampiyon olabilmek. Şampiyonluk yolunda birlikteliğimiz var. Galatasaray camiası birlikteliği gösteriyor. Son 1 ayda daha çok kenetlendik. Bu kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyor" dedi.

SERT BİR YARIŞ

Buruk, "Amacımız rekor kırmak değil şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak. Maç maç kazanıp yola devam edince rekorlar geliyor. Oyuncularımızın hepsine süre vermeye çalışıyoruz. Bugün Yunus, Metehan, Berat akademimizden çıkmış oyuncular. Kulübede olanlar da vardı. Onlara önem ve değer vermeye çalışıyoruz. Çok sert bir yarışın içindeyiz. Altyapıdan oyuncuları oynatmakta zorlanıyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğu" diye konuştu. Buruk, Berat için ise "Onun için de güzel bir anı olsun. Zor bir gün ama ilk maçı da önemliydi, değerliydi" dedi.

BERAT'A MORAL VERDİLER

G.Saraylı futbolcular attıkları gollerin sevinçlerini babaannesini kaybeden 17 yaşındaki Berat Luş ile kutlayarak genç oyuncuya moral verdi. Okan Buruk da sol kanat oyuncusunu 88'de sahaya sürdü. Genç oyuncu maç sonrası da üçlü çektirdi.



ANAHTAR KELIME FEDEKARLIK

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maç sonrası konuştu. Muslera,"Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık" dedi. Muslera takımda kalıp kalmayacağına da sezon sonu karar vereceğini söyledi.