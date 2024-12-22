Süper lig’de Arda Turan fırtınası

Oynadığı 17 maçta; 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Eyüpspor, Süper Lig'de zirveyi zorluyor. Bu başarının arkasındaki isim ise şüphesiz Arda Turan olarak dikkat çekiyor. Genç teknik adamın futbol felsefesi, İstanbul ekibinin başarısındaki en büyük etken. Ayrıca Eflatun-Sarılı takımın şampiyonluk hedefi olan büyük takımlar karşısındaki oyunu ise konuşulan diğer konuların başında geliyor. Bir anda 4 büyüklerin radarına giren 37 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüpspor'la G.Saray ve F.Bahçe'ye zirve yarışında çelme taktı.

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