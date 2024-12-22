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Fred’den olay beğeni! Jose Mourinho'yu fena kızdıracak

Geçen sezon İsmail Kartal döneminde oynadığı futbolla adından söz ettiren ve taraftarın çok güvendiği bir isim olan Fred, bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde beklenen performansı veremedi. Brezilyalı yıldız, İsmail Kartal’ın, geçen sezonki performansıyla ilgili gönderiyi beğendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Fred’den olay beğeni! Jose Mourinho’yu fena kızdıracak

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    Geçen sezon İsmail Kartal döneminde oynadığı futbolla adından söz ettiren ve taraftarın çok güvendiği bir isim olan Fred, bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde beklenen performansı veremedi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'da Jose Mourinho'yu kızdırabilecek bir beğeniye imza attı. Fred, İsmail Kartal'ın geçen sezon 16 haftalık süreçte 43, Jose Mourinho'nun ise 36 puan topladığını gösteren görselin olduğu paylaşımı beğendi. Fred'in bu beğenisi sonrası, "Fenerbahçeli futbolcular ile Mourinho arasında ipler çoktan koptu" yorumlarını yaptırdı. Fred bu sezon forma giydiği 20 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. Fred, geçen sezon ise 35 maçta 3 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

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