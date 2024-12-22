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Fenerbahçe Eyüpspor'a puan kaybetti: Taraftarlar çıldırdı

Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 2 puan kaybederken karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç; Acun Ilıcalı ve mevcut yönetim geç saatlere kadar protesto edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Fenerbahçe Eyüpspor’a puan kaybetti: Taraftarlar çıldırdı

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    Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 2 puan kaybederken karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç; Acun Ilıcalı ve mevcut yönetim geç saatlere kadar protesto edildi. Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra'ya giderek Sarı-Lacivertli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. 500'den fazla Fenerbahçe taraftarı, 1-1 biten Eyüpspor maçı sonrası Samandıra'da futbolcuları beklemeye başladı. "Yönetim istifa" tezahüratları ile büyük tepki gösterildi. Meşaleler yakan ve sloganlar atan taraftarlar Ali Koç; Acun Ilıcalı ve mevcut yönetime "Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde. Söylesene; Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe! İstifa..." sözlerini sarf etti. Bir takım Fenerbahçeli taraftarlar ise takım otobüsüne Kasımpaşa'dan Samandıra'ya giderken trafik esnasında tepki verdi. G.Saray bugün Kayseri'yi yenerse puan farkı 8 olacak.

    TEPKİLERİN HEDEFİNDEKİ İSİM BAŞKAN ALİ KOÇ!
    Sezon başında F.Bahçe'de Ali Koç'un taraftarlara verdiği sözler unutulmuyor. "Size şampiyonluk sözü bile vermeyeceğim" sözlerini hatırlayan F.Bahçeli taraftarlar gelinen bu noktadan dolayı başkana son derece tepkili...

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