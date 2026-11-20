Yeni çalışmada ise araştırma ekibi kırmızı çamur, kırmızı buz ve tuzlu suyla ilişkili örnekleri mercek altına aldı. Yale Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi San Diego ve J. Craig Venter Enstitüsü'nden araştırmacılar şelale ve çevresinden su, tortu ve rüzgârla taşınan malzemeden oluşan 167 örnek topladı. Çalışmanın ilk yazarı Angela Zoumplis, "Kırmızı olan her şeyi topladık" diyerek yöntemi özetledi. Örneklerdeki ökaryotların bir kısmının aktif olduğu da belirlendi.