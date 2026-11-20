Buzul altında karmaşık yaşam! Antarktika’daki Kan Şelaleleri: Kırmızı rengini nereden alıyor?
Antarktika'daki Taylor Buzulu'ndan sızan Kan Şelaleleri'nde yürütülen araştırma,Taylor Buzulu'ndan sızan aşırı tuzlu ve demir zengini sularla ilişkili örneklerde yalnızca basit bakterilerin değil, diyatomlar, haptositler, dinoflagellatlar ve siliyatlar gibi zarla çevrili çekirdeğe sahip karmaşık ökaryotik mikroorganizmaların da bulunduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 5 milyon yıl önce fiyort döneminde hapsolan eski deniz suyunun beslediği bu karanlık ve oksijensiz buzul altı sistemindeki moleküler bulgular, geçmişteki deniz-buzul-kara bağlantılarına dair önemli ipuçları sunarak uç koşullardaki yaşamın izlerini sürüyor.
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