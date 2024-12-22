Arokodare sürprizi

Santrfor pozisyonunda Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da Osimhen'in vatandaşı Tolu Arokodare'yi radarına aldı. Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi. Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından Cimbom, Nijeryalı yıldız için hamle yapma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Tolu Arokodare, 1.97 metrelik boyu ile dikkat çekiyor. Yıldız golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.



MAGUIRE İDDİASI

The Athletic'in haberine göre G.Saray, M.United'dan Harry Maguire'in durumunu yakından takip ediyor. 31 yaşındaki stoper takımından ayrılacak.