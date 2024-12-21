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Türk voleybolunda üst düzey teknoloji

“5.5G Şahin Gözü” Vodafone’nun desteğiyle Sultanlar Ligi’nde kullanılacak. Bu üst düzey teknoloji için 9 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldığı ifade ediliyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Türk voleybolunda üst düzey teknoloji

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    Türkiye'de kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor. Vodafone; Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Vodafone Sultanlar Ligi 2024- 25 sezonunda Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak normal sezon maçlarında ve play-off 1-4 etabı maçlarında Vodafone 5.5G desteğiyle kullanacak. Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış olacak. Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig olacak. Bu teknoloji için bu sezon toplam 9 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin "Kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz" dedi. TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ise "Vodafone ile yol arkadaşlığımız başladığından beri ciddi bir ivmelenme oldu" ifadelerini kullandı...

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