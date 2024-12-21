Skriniar transferinde Cimbom’a dişli rakip

G.saray, Ocak'ta savunma hattına güç katmak için Milan Skriniar'ın peşinde. Skriniar'ın maaşının cep yakması transferde pürüz olarak görülüyor. Cimbom'un transfer için formül arayışında olduğu gelen bilgiler arasında. Paris Saint Germain'in Slovak stoperi için Avrupa devi de pusuda bekliyor. Fransız basını; Juventus'un PSG'den Skriniar'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini öne sürdü. Slovak savunmacı için sezon sonunda 6 milyon Euro civarı zorunlu satın alma opsiyonu öneriliyor. Fransız ekibinin gözden çıkardığı tecrübeli savunmacı için gelen teklifler PSG'nin istediği düzeye yaklaşırken maaş konusunda çözüm aranıyor. PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun değeri ise 15 milyon Euro...

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