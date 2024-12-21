Inter İlkay Gündoğan’ı istiyor

Serıe A takımlarından Inter, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgileniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre İtalyan devi Inter, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transferi önceliklerinden biri olarak belirledi. Öte yandan İlkay Gündoğan'ın Inter'e transferinin İtalyan ekibindeki ayrılık ve transfer gelişmelerine de bağlı olduğu aktarıldı. Manchester City'de bu sezon 22 maçta süre bulan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN