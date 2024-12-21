Fener şoklarda! Eyüpspor'a da takıldı! Jose Mourinho: "Aptalca diyebileceğimiz hatalar yaptık"

Fenerbahçe Eyüpspor'u geçemedi, zirve yarışında yara aldı: 1-1. Ligin flaş takımlarından Eyüpspor, 27. dakikada öne geçti... Caner Erkin kendi yarı alanından rakip yarı alana uzun bir pas gönderdi. Thiam, ceza yayında bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Yıldız oyuncunun sağ ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0... 45+4'te Fenerbahçe beraber golünü buldu. Kostic ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Faslı golcü En Nesyri, yerden köşeye vurarak beraberliği sağladı: 1-1.

TADIC'İN ŞUTU ÜST DİREKTE

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, kale önünde mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 64'te Tadic'in şutu üst direkten geri geldi. Dönen topta Szymanski kale dibinden topu Berke'ye nişanladı. 84'te Kostic'in ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunu Berke mükemmel kurtardı. 90+3'te Thiam yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.



DİREKLERİ GEÇEMİYOR!

Fenerahçe direkleri bir türlü geçemiyor. Dün gece de Tadic, direğe takılan isim oldu. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de en fazla topu direkten dönen takım konumunda. Fenerbahçe'nin 9 topu direkten döndü.

İLK 6'YA KARŞI KAZANAMADI

Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi. G.Saray, Samsun, Eyüp, Göztepe ve Beşiktaş'ı yenemedi.



"APTALCA DİYEBİLECEĞİMİZ HATALAR YAPTIK. MAÇ DA ZAYIFTI"&NBSP;

Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Zayıf bir performans sergiledik. Aptalca diyebileceğimiz hatalar yaptık. Maç da zayıftı. Ne kadar oynandı? Nasıl bir kalitede oynandı? Koridorda yaşananlardan sonra ikinci yarı hakem için daha da zorlaştı. Bu ülkede hakem olmak zor. Ben Portekiz'de çalıştım, İngiltere'de çalıştım, İtalya'da çalıştım, İspanya'da çalıştım böylesini görmedim" diye konuştu.



KOSTİC'TEN 4. ASİST

Fenerbahçe'nin Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic, Eyüpspor maçında En Nesyri'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 10. maçında 4. asistine imza attı. Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.