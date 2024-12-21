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Adım adım Talisca! Transferde son aşamaya gelindi

Fenerbahçe'de bir süredir transferin ilk sırasında yer alan Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Sambacı ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Adım adım Talisca! Transferde son aşamaya gelindi

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    Fenerbahçe'de bir süredir transferin ilk sırasında yer alan Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Sambacı ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Suudi basınından Ar-Riyadiah'ta alan haberde transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve satın alma opsiyonunun da sözleşmede bulunacağı aktarıldı.

    19 MAÇTA FORMA GİYDİ
    30 yaşındaki oyuncunun maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın bir kısmının ise Fenerbahçe'nin karşılayacağı belirtildi. Haberin detaylarında anlaşmanın imzalanması için Talisca ile Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı ve Al-Nassr CEO'su Guido Finga'nın transfer için Türkiye'de olduğu ifade edildi. Talisca bu sezon Al-Nassr'da 19 maça çıktı.


    TAM DESTEK

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, önceki akşam bir araya geldi. Koç ve Yıldırım arasında yapılan görüşmede konuşulan konuların detayları ortaya çıktı. Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun arkasında durulmasını ve destek verilmesini istedi. Mevcut yönetim Mourinho'nun arkasında dururken, Aziz Yıldırım'dan da bu yönde bir talep geldi.

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