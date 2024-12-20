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Zalewski hamlesi! Beşiktaş flaş bir görüşme yaptı

Seçim heyecanını yaşayan Siyah-Beyazlılar’da mevcut yönetim, Zalewski’nin menajeriyle masaya oturdu. Roma ile sözleşmesi bitecek Polonyalı yıldızın düşünmek için süre istediği ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Zalewski hamlesi! Beşiktaş flaş bir görüşme yaptı

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    Beşiktaş bir yandan seçim heyecanını yaşarken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Mevcut yönetimin sezon başında hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gündemine gelen Nicola Zalewski için flaş bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

    HENÜZ KARAR VERMEDİ
    Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan Polonyalı futbolcunun menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptığı belirlendi. Henüz geleceğiyle ilgili kesin kararını vermeyen Zalewski'nin düşünmek için süre istediği ifade edildi. Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in seçimi kazanması halinde bir kez daha yıldız futbolcu ile görüşerek iknaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Yaz transfer döneminin sonunda uzun süre G.Saray'la görüşen Zalewski, Roma'da kalmaya karar vermişti.

    BU KEZ AYRILIĞA YAKIN
    Ancak İtalyan ekibinde 15 maçta 791 dakika sahada kalabilen ve yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bu kez ayrılığa çok daha yakın olduğu belirtiliyor. Hücumun her iki kanadında görev yapabilen Zalewski'nin market değeri 10 milyon Euro. Zalewski 27 kez Polonya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 3 gol kaydetti.

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