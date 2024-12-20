Fenerbahçe’de Roberto Firmino bombası

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Al Ahli forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Roberto Firmino ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki golcünün Kanarya'ya transfer olacağı Suudi Arabistan basını tarafından ifade edildi. Haberde; Yıldız ismin, Suudi Arabistan'dan ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi. Oyuncunun menajerler tarafından Sarı-Laciverliler'e önerildiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Firmino'nun, kulübüne ayrılma isteğini ilettiği bilgisi de aktarıldı.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Talisca transferi olumsuz sonuçlanması halinde Fener'in 1,81'lik forvet için harekete geçeceği öğrenildi. Avrupa'da daha önce Hoffenheim, Liverpool gibi takımların formalarını terleten Brezilyalı futbolcunun, Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Brezilya Milli Takımı formasını da 55 kez terletme başarısı gösteren Firmino, bu maçlarda 17 gol ve 7 asistlik katkılar yaptı.



KANARYA'DA 4 EKSİK

Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Eyüpspor karşısında Fener'de forma giyemeyecek.