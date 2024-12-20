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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel futbol takımıyla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi. Dün öğle saatlerinde Siyah- Beyazlılar'ın antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel futbol takımıyla bir araya geldi

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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi. Dün öğle saatlerinde Siyah- Beyazlılar'ın antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'den takımın durumu hakkında bilgi aldı.

    KARTAL HIZ KESMİYOR

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşuları ve pas çalışması olan idman, dar alanda oynanan maçlarla bitti. Kartal bugün hazırlıklarını bitirip kampa girecek.

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