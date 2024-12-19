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Szymanski’nin peşini bırakmıyorlar

Athletic Bilbao maçında Polonyalı yıldızı tribünden takip eden Fiorentina scoutları, Eyüp maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Szymanski’nin peşini bırakmıyorlar

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    Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina'nın markajından kurtulamıyor. İtalyanlar'ın Eyüpspor ile oynanacak maçta Szymanski'yi yine izleyecekleri öğrenildi. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilen Polonyalı yıldız Jose Mourinho'nun koruması altında. Portekizli teknik adam, tecrübeli oyuncu için "3 tane olsa hepsini oynatırım" yorumunu yapmıştı. Szymanski 2023 yılında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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