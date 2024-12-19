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Hüseyin Yücel: "Rakibim Adalı değil Hasan Arat"

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel Futbol Plus'tan Fatih Doğan'a konuştu. Seçimdeki rakibinin Serdar Adalı değil Hasan Arat olduğunu belirten Yücel, istifa eden Hasan Arat ile ilgili, "Helal olsun vallahi. Diyecek hiçbir sözüm yok" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Hüseyin Yücel: Rakibim Adalı değil Hasan Arat

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    Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel Futbol Plus'tan Fatih Doğan'a konuştu. Seçimdeki rakibinin Serdar Adalı değil Hasan Arat olduğunu belirten Yücel, istifa eden Hasan Arat ile ilgili, "Helal olsun vallahi. Diyecek hiçbir sözüm yok. Bırakıp gitti bizi. Hep beraber savaşabilirdik. Böyle sıkıntıların içerisinde bizi ateşe atmak yakışık almadı" dedi. Yücel, Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili de 1, bilemedin 1.5 sene içerisinde Beşiktaş'ı Bankalar Birliği'nden çıkaracağız. Eğer çıkaramazsam, 'Ben bu işi yapamıyorum, buraya başka biri gelsin' derim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı,"Mayıs ayındaki seçim formaliteden olacak.Beşiktaş'ın geleceği için, seçim tarihi yılbaşına çok yakın olsa da gelsinler oylarını kullansınlar" şeklinde konuştu.

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