Yunus’un altın sezonu! Galatasaray rekorlar kırıyor

Trabzonspor maçına 1 asist ve 1 golle damgasını vuran Yunus Akgün, altın sezonunu yaşıyor. Son 3 maçta; 3 gol ve 2 asistle oynayan genç yıldız, bu sezon toplam 22 maçta; 9 gol ve 4 asistle 13 gole katkı verdi. Ayrıca Yunus şimdiden kariyer rekorunu da egale etti. Tecrübeli kanat, Sarı-Kırmızılılar ile 15 maçta attığı golle Adana Demir'deki performansını geride bıraktı. 24 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Akdeniz ekibiyle 38 maçta; 9 gol ve 17 asiste imza atmıştı. Yunus'un bu başarısından Okan Buruk ve teknik ekip son derece memnun. Milli yıldız ayrıca takım içi rekabette de bu alanda Osimhen ve Mertens'i takibini sürdürüyor. Öte yandan Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan (Nisan 2012; 1 gol, 1 asist) bu yana G.Saray formasıyla Trabzon'a rakip olduğu bir lig maçında hem gol hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

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