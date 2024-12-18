Mykhailo Mudyrk dopingli çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in numunesinde yasaklı madde tespit edildi. Londra kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun rutin idrar testinde olumsuz bulguya rastlandığı belirtildi. Mudryk sosyal medya hesabından "Hiçbir zaman bilerek yasaklı madde kullanmadığım ve kural ihlalinde bulunmadığım için bu durum tam bir şok etkisi yarattı" ifadelerini kullandı. Chelsea'de forma giyen Ukraynalı oyuncuya geçici men cezası verilmesi bekleniyor.

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