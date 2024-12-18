Kartal ikiye bölündü! Beşiktaş’ta yönetim içinde yaşanan kaos futbolculara da yansıdı

Lig sonuncusu Adana Demirspor'a yenilerek taraftarını kahreden Beşiktaş'ta futbolcuların maçın devre arasında ciddi bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Maçın ilk yarısının sona ermesinin ardından Beşiktaş taraftarları Siyah-Beyazlı futbolcuları tribüne çağırmıştı.

SADECE 3 İSİM GİTTİ

Bu çağrıya sadece Beşiktaş kaptanı Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan karşılık vermiş, diğer fubolcular ise soyunma odasının yolunu tutmuştu. Devre arasında soyunma odasına inen takım kaptanı Necip Uysal'ın da bu üç isimle birlikte yabancı futbolculara "Siz bu takımın oyuncusu değil misiniz? Taraftar sizi tribüne çağırdığında neden gelmiyorsunuz?" ifadelerini kullandığı ve bu sözlerin ardından yerli ve yabancı oyuncular arasında bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan'ın da, "İçeride bizler de bazı şeylere şahit oluyoruz" ifadeleriyle yaşanan bu durumu özetlediği ifade ediliyor.



GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Beşiktaş performansıyla 6. sırada tamamladığı geçen sezonun bile gerisinde kaldı. Siyah-Beyazlılar 15. hafta itibariyle 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Kartal bu sezon lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde. Geçen sezon ise 26 puan toplayan Beşiktaş ligde 5. sırada bulunuyordu. Liderle puan farkı da 14'tü.



ALANYA MESAİSİ BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.



BİRLEŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Yücel, "Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var" dedi.

HİBE ETTİM

Yücel, "Sergen Yalçın olmazsa aklımda bir kişi daha var. Daha görüşme yapmadık. Kendisine 6 aylık sözleşme teklif edeceğim" dedi, Yücel,"Serdal Adalı ile birleşmemiz çok mümkün değil. Vizyonlarımız farklı ancak kim kazanırsa diğerine destek olacak" diye konuştu. Yücel, Immobile, Rafa ve Paulista'nın ücretini de hibe ettiğini duyurdu.