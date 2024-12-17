Fenerbahçe’de sakatlık krizi!

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sakatlanan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın durumları belli oldu.

Sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edilen Becao'nun sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı öğrenildi. Sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespiet edilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ise 2 hafta forma giyemeyecek. Livakovic ile aynı sakatlığı yaşayan Oğuz Aydın'ın ise yaklaşık 1 ay formasından uzak kalması bekleniyor. Bu üç isimle birlikte Sarı-Lacivertliler de bu sezon tam 12 futbolcu sakatlık geçirdi.