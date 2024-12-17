SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ertuğrul Doğan G.Saray maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi

A Spor canlı yayınına bağlanan Doğan, "Türk futbolu battı. Bunun adı rezalet. Hakemin art niyeti hemen belli oldu. Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili kararlar almak durumunda" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Ertuğrul Doğan G.Saray maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açtı ağzını yumdu gözünü. Hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes birşeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak birşey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor" dedi.

    TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da mesaj gönderen Ertuğrul Doğan, "Sayın başkan MHK ile ilgili kararları almak durumunda" ifadesini kullandı. Trabzonspor Başkanı ayrıca, "Algınız batsın. Bunlar rezalet. Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum. Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun" diye konuştu. Ertuğrul Doğan TFF'nin MHK hakkında bir an önce karar alması gerektiğini savunarak eğer böyle bir girişim olmazsa Türk futbolunun büyük zarar göreceğini ifade etti.

    İSTANBUL'DA 28. MAĞLUBİYET
    Trabzonspor ile Galatasaray dün İstanbul'da 52. kez karşı karşıya geldi. 2 takımın İstanbul'da oynadığı maçlarda daha önce 27 yenilgisi, 12 galibiyeti ve 12 beraberliği vardı. Bordo-Mavililer dünkü karşılaşmada aldığı 4-3'lük yenilgiyle deplasmanda rakibine 28.kez mağlup oldu.

    TRABZON'DAN DEVRE ARASI PAYLAŞIMI
    Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının devre arasında paylaşım yaptı. Bordo-Mavililer, 'Bazı zekalar için: Sarı kart nedir, neye verilir?' paylaşımında bulundu. Twitter'daki bupaylaşımın ardından Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımı beğenerek destek verdi.

    SERDAR SAATÇI CEZALI
    Trabzonspor'un savunma oyuncusu Serdar Saatçı Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bordo-Mavili oyuncu Bodrumspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.

    UĞURCAN ÇAKIR KURTARAMADI
    Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında kalesinde devleşti. Uğurcan mağlubiyete rağmen çok önemli kurtarışlar yaptı.

    OZAN TUFAN ATTIĞI 2 GOLLE SİFTAH YAPTI
    Galatasaray önünde takımının 2 golünü atan Ozan Tufan aynı zamanda Bordo- Mavili forma altında ilk golünü atmış oldu. Böylece Ozan siftah yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Halkbank
    Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: kırk dereden kırk kova su getiriyorlar
    7 gollü derbide zafer Aslan’ın! Galatasray Trabzonspor’u 4-3 yendi
    Türk Telekom
    Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı
    Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın 7 ay önce soru önergesi verdiği ortaya çıktı
    PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan’dan Suriye’de yokuz açıklaması geldi
    Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi
    Son dakika | Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
    Mülteci Esad’dan günah çıkarma satırları! Lazkiye’den Moskova’ya kaçtım dedi TAKVİM’i doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Suriye’de esas mesele toprak bütünlüğü
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu