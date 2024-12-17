Ertuğrul Doğan G.Saray maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açtı ağzını yumdu gözünü. Hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes birşeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak birşey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da mesaj gönderen Ertuğrul Doğan, "Sayın başkan MHK ile ilgili kararları almak durumunda" ifadesini kullandı. Trabzonspor Başkanı ayrıca, "Algınız batsın. Bunlar rezalet. Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum. Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun" diye konuştu. Ertuğrul Doğan TFF'nin MHK hakkında bir an önce karar alması gerektiğini savunarak eğer böyle bir girişim olmazsa Türk futbolunun büyük zarar göreceğini ifade etti.

İSTANBUL'DA 28. MAĞLUBİYET

Trabzonspor ile Galatasaray dün İstanbul'da 52. kez karşı karşıya geldi. 2 takımın İstanbul'da oynadığı maçlarda daha önce 27 yenilgisi, 12 galibiyeti ve 12 beraberliği vardı. Bordo-Mavililer dünkü karşılaşmada aldığı 4-3'lük yenilgiyle deplasmanda rakibine 28.kez mağlup oldu.



TRABZON'DAN DEVRE ARASI PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının devre arasında paylaşım yaptı. Bordo-Mavililer, 'Bazı zekalar için: Sarı kart nedir, neye verilir?' paylaşımında bulundu. Twitter'daki bupaylaşımın ardından Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımı beğenerek destek verdi.



SERDAR SAATÇI CEZALI

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Serdar Saatçı Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bordo-Mavili oyuncu Bodrumspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.



UĞURCAN ÇAKIR KURTARAMADI

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında kalesinde devleşti. Uğurcan mağlubiyete rağmen çok önemli kurtarışlar yaptı.



OZAN TUFAN ATTIĞI 2 GOLLE SİFTAH YAPTI

Galatasaray önünde takımının 2 golünü atan Ozan Tufan aynı zamanda Bordo- Mavili forma altında ilk golünü atmış oldu. Böylece Ozan siftah yaptı.