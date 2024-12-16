Fener’in kafası attı! Krizdeki Kanarya Başakşehir’i 3-1 yendi

Fener hayata döndü. Üst üste aldığı Beşiktaş ve Bilbao yenilgileri ile çok sıkıntılı bir sürece giren Sarı- Lacivertliler, Kadıköy'de Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Kanarya böylece maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. 26'da Dzeko'nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi. 27. dakikada Oğuz Aydın'ın plasesi direğe çarpıp dışarı gitti.

ASİSTLER TADIC&KOSTIC'TEN

42. dakikada Dzeko'nun şık vuruşunda kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0. 45+2. dakikada Ba kırmızı kartla oyundan atıldı. 74. dakikada Kemen'in pasında Piatek şık bir dokunuşla skora denge getirdi: 1-1. 74. dakikada sağdan Tadic'in ortasına En Nesyri çok iyi vurdu ve Fener yeniden öne geçti. 90. dakikada Kostic'in kornerinde yine sahne alan Faslı yıldız skoru belirledi: 3-1.