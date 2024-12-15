Büyük müjde! Sakatlıktan döndüler

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan futbolculardan teknik heyete iyi haber geldi. Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın Trabzonspor maçında görev yapması bekleniyor. Ayrıca Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in de kendini iyi hissettiği ve Trabzonspor maçında oynamak istedikleri belirtildi. Galatasaray'da Icardi dışındaki tüm sakat oyuncular oynayabilecek duruma geldi. Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Osimhen, Barış Alper ve Davinson ile ilgili risk alınıp alınmayacağına maç günü karar verecek.

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