Paşa 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. 57. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brekalo'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 82'de sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Hajradinovic, topu penaltı noktası yakınındaki Barak'a çıkardı. Barak'ın dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 2-0. Ev sahibi bu sonuçla 19 puana yükselirken, Eyüp ise 26 puanda kaldı.

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